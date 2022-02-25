Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про мітки на дорогах

Кіберполіція створила бот, в який можна завантажувати фото виявлених міток, які залишають на дорогах для російської техніки.

"Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps", — повідомили у пресцентрі Національної поліції.

Як відзначають, фото потрібно робити через бот та додавати геомітку.

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