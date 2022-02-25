Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про мітки на дорогах

Кіберполіція створила бот, в який можна завантажувати фото виявлених міток, які залишають на дорогах для російської техніки.
"Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps", — повідомили у пресцентрі Національної поліції.
Як відзначають, фото потрібно робити через бот та додавати геомітку.
Що відомо
- Російські окупанти залишають на дорогах та інших об’єктах інфраструктури України мітки для орієнтування на місцевості. Укравтодор закликав громадян виявляти такі знаки та знищувати їх.
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- НАТО засудило напад Росії на Україну й дії Білорусі та заявив про підтримку народу України, а також її президента, уряду та парламенту.
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