Понад 200 людей вийшли на акцію протесту до стін російського консульства у столиці Туреччини Стамбулі.

Вони виступили проти воєнних дій на території України, передає кореспондентка Суспільного.

Фото: Олена Ващенко

Фото: Олена Ващенко

Активісти вийшли з плакатами "Ні війні, зупиніть Путіна", "Путін, руки геть від України", "Зупиніть хитрого вбивцю зараз", "Росіяни проти війни з Україною".

Фото: Олена Ващенко

Фото: Олена Ващенко

Що відомо

У десятках міст Росії влаштували акції протесту проти війни з Україною. Зокрема, мітинги відбуваються в Москві на Пушкінській площі та в Санкт-Петербурзі біля Гостинного двору. Також через вторгнення РФ в Україну російський репер Оксимірон відклав свої концерти й засудив війну, записавши промову на своїй сторінці в Інстаграмі.

Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі. У зв'язку з цим Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні, а Верховна рада проголосувала за це.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.

24 лютого міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що його країна готується до масового напливу українців через напад Росії на Україну. Також, за його даними, по всій країні підготували 120 шпиталів та санітарний потяг, який зможе забирати постраждалих з польсько-українського кордону.

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ.

24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.

В ОБСЄ повідомили про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників.

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