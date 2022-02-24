Майже у 50 містах Росії влаштували протести проти війни з Україною

У десятках міст Росії влаштували акції протесту проти війни з Україною. Зокрема, мітинги відбуваються в Москві на Пушкінській площі та в Санкт-Петербурзі біля Гостинного двору. Також через вторгнення РФ в Україну російський репер Оксимірон відклав свої концерти й засудив війну, записавши промову на своїй сторінці в Інстаграмі.
Москва
За даними видання "Медуза", в акції у Москві беруть участь близько 700 осіб — зараз протестувальники пішли вниз бульварами. Вони скандують "Ні війні" та "Україно, ми з тобою". Їх почала затримувати поліція. Співробітники МВС також забороняють сидіти на лавках.
Також на Пушкінській площі під час акції затримано трьох кореспондентів Радіо Свобода. За словами затриманих кореспондентів Радіо Свобода, їх везуть до ОВС "Кунцево". З ними в автозаку ще 23 особи. Також повідомляють про затримання працівників інших ЗМІ. У центрі міста помітне скупчення спецтехніки та бійців Росгвардії.
Санкт-Петербург
На акції проти війни з Україною вийшли й у Санкт-Петербурзі. За оцінкою видання "Нова газета", зібралося близько 200 осіб. Вони скандують "ні війні", натомість поліція затримує людей і оголошує в гучномовець про неприпустимість акцій у період ковіду.
Інші міста Росії
За останніми незалежного правозахисного проєкту даними "ОВД-Інфо", через акції протесту на підтримку України затримали майже понад 1234 людини — затримання відбулися у 48 містах.
Оксимірон
"Я не можу розважати вас, доки на Україну падають російські ракети", — заявив російський репер Оксимірон (справжнє ім'я Мирон Федоров) і скасував свої концерти в Москві й Петербурзі. Він опублікував відео в інстаграмі, де сказав:
"Я сьогодні не обмежусь словами про те, що я за мир і проти війни, тому що на словах всі завжди за мир і проти війни, однак це не заважає вести загарбницькі війни. Я хочу сказати, що я конкретно проти тієї війни, яку зараз розв'язує Росія проти народу України. Я вважаю, що це катастрофа та злочин. (...) І як би нам не пояснювали, що це не агресія, а захист, але Україна не вторглася на територію Росії — це Росія зараз бомбардує суверенну державу.".
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
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