Утворились черги: в Ужгороді здають кров для військових

Здати кров для поповнення запасів приходять містяни до Закарпатської обласної станції переливання крові. Наразі під медзакладом у черзі стоїть близько сотні людей, — повідомила Суспільному 25 лютого виконувачка обов'язків директорки медзакладу Мирослава Хрипак.

За її словами, 85 людей станом на 12 годину здали кров в обласній станції переливання.

"Здають І+, ІІ+, ІІІ+. Кров з негативним резусом теж здають, але мало. Її наразі ми потребуємо більше. Люди телефонують, записуються. Ми просимо їх залишити контакти, і будемо їх викликати по мірі потреби. Наразі ми обслуговуємо тих людей, які приходять до медзакладу і стоять у чергах", — Мирослава Хрипак.

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За її словами, 168 людей прийшли здавати кров 24 лютого до Закарпатської станції переливання, з них — 133 пройшли через операційну. Інші — 35 людей — були відведені через протипокази.

Що відомо:

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Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;

Закарпаття може прийняти до 50 тисяч переселенців;

Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;

Захисні споруди Закарпаття можна знайти на інтерактивній карті;

Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають.

"Палива в області наразі вистачає", — голова Закарпатської ОДА

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