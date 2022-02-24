Ужгородців закликають здати кров для поповнення запасів на випадок потреби

Здати кров для поповнення запасів на випадок потреби закликають ужгородців у Закарпатській обласній станції переливання крові. Інформацію Суспільному 24 лютого повідомила виконувачка обов'язків медзакладу крові Мирослава Хрипак.

За її словами, найбільше у центрі переливання потребують групи крові першої, другої та третьої резус-мінус.

"Для того, щоб ми змогли допомагати військовим та пораненим, просимо згенеруватися та звертатися до Станції переливання крові в місті Ужгород, щоб стати донорами компонентів крові. Це стосується донорів усіх груп. Більш потрібні перша мінус, друга мінус та третя мінус. Хто має намір здати кров, просять повідомити телефоном: 63-01-78. 24 лютого приймаємо до 16:00", — повідомила Мирослава Хрипак.

Здати кров можна за адресою: м.Ужгород, вул.Льва Толстого, 15 з 9:00 до 21:00.

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