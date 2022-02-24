"Палива в області наразі вистачає", — голова Закарпатської ОДА

Палива в Закарпатській області наразі вистачає. Про це 24 лютого на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив голова облдержадміністрації Віктор Микита.

"Хочу завірити всіх, що ми провели ревізію і на сьогоднішній день розуміємо той залишок палива, який є в області, його нам достатньо для того, щоб безперебійно усі охочі могли купляти паливо. Коли люди купляють великими партіями, коли стоять черги, це викликає ажіотаж, це викликає хаос. Люди стоять у чергах і думають, що паливо закінчується. Його не встигають довозити. У нас є паливо в резервуарах", — повідомив Віктор Микита.

За його словами, наразі паливо постачають зі Словаччини й Угорщини.

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