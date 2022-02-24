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Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців
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Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців

Тетяна Черевко
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Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців Фото: Закарпатська ОДА

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита 24 лютого дав доручення готувати у громадах області приміщення для переселенців. Про це Суспільному повідомив начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Роман Молдавчук.

"Віктор Микита доручив готувати спортивні зали, клуби та інші об’єкти, ліжкомісця та готуватися до організації харчування переселенців. Сьогодні буде створено колцентр, готується технічна складова", — розповів Роман Молдавчук.

За його словами, усі санаторії та готелі вже приймають людей з 6-ї ранку на поселення та розміщують людей.

Наразі в області є 35 тисяч ліжкомісць. Місця заповнюються щогодини.

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