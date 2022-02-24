Червоний Хрест на Закарпатті розгортає пункти прийому товарів. Де саме

Товариство Червоного Хреста України в Закарпатській області розгортає пункти прийому товарів. Про це повідомили на сторінці Червоного Хреста у Facebook.

У товаристві зазначили, приймають ковдри, постільну білизну, спальні мішки, розкладачки, посуд одноразовий/багаторазового використання (тарілка глибока, кружка, ложка), засоби гігієни (мило, пральний порошок, інше), їжу для потреб переміщених внаслідок військових дій.

Пункти прийому розгортають на базі Організацій Товариства Червоного Хреста за адресами:

м. Ужгород, наб. Незалежності, 11;

м. Ужгород, вул. Жупанатська, 3;

м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 55/3;

с. Оноківці, вул. Кільцева, 15;

м. Берегово, вул. Шевченка, 20;

м. Хуст, вул. І.Франка, 113;

м. Тячів, вул. Пушкіна, 62;

м. Рахів, вул. Шевченка, 7а;

м. Іршава, вул. Білецька, 14;

смт. В.Березний, вул. Штефаника, 71.

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