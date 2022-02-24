Червоний Хрест на Закарпатті розгортає пункти прийому товарів. Де саме

Товариство Червоного Хреста України в Закарпатській області розгортає пункти прийому товарів. Про це повідомили на сторінці Червоного Хреста у Facebook.
У товаристві зазначили, приймають ковдри, постільну білизну, спальні мішки, розкладачки, посуд одноразовий/багаторазового використання (тарілка глибока, кружка, ложка), засоби гігієни (мило, пральний порошок, інше), їжу для потреб переміщених внаслідок військових дій.
Пункти прийому розгортають на базі Організацій Товариства Червоного Хреста за адресами:
- м. Ужгород, наб. Незалежності, 11;
- м. Ужгород, вул. Жупанатська, 3;
- м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 55/3;
- с. Оноківці, вул. Кільцева, 15;
- м. Берегово, вул. Шевченка, 20;
- м. Хуст, вул. І.Франка, 113;
- м. Тячів, вул. Пушкіна, 62;
- м. Рахів, вул. Шевченка, 7а;
- м. Іршава, вул. Білецька, 14;
- смт. В.Березний, вул. Штефаника, 71.
Що відомо:
- В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан;
- Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
- Закарпаття може прийняти до 50 тисяч переселенців;
- Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
- Захисні споруди Закарпаття можна знайти на інтерактивній карті;
- Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають.