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Червоний Хрест на Закарпатті розгортає пункти прийому товарів. Де саме
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Червоний Хрест на Закарпатті розгортає пункти прийому товарів. Де саме

Катерина Петруньо
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Червоний Хрест на Закарпатті розгортає пункти прийому товарів. Де саме Товариство Червоного Хреста

Товариство Червоного Хреста України в Закарпатській області розгортає пункти прийому товарів. Про це повідомили на сторінці Червоного Хреста у Facebook.

У товаристві зазначили, приймають ковдри, постільну білизну, спальні мішки, розкладачки, посуд одноразовий/багаторазового використання (тарілка глибока, кружка, ложка), засоби гігієни (мило, пральний порошок, інше), їжу для потреб переміщених внаслідок військових дій.

Пункти прийому розгортають на базі Організацій Товариства Червоного Хреста за адресами:

  • м. Ужгород, наб. Незалежності, 11;
  • м. Ужгород, вул. Жупанатська, 3;
  • м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 55/3;
  • с. Оноківці, вул. Кільцева, 15;
  • м. Берегово, вул. Шевченка, 20;
  • м. Хуст, вул. І.Франка, 113;
  • м. Тячів, вул. Пушкіна, 62;
  • м. Рахів, вул. Шевченка, 7а;
  • м. Іршава, вул. Білецька, 14;
  • смт. В.Березний, вул. Штефаника, 71.

Що відомо:

  • В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан;
  • Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
  • Закарпаття може прийняти до 50 тисяч переселенців;
  • Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
  • Захисні споруди Закарпаття можна знайти на інтерактивній карті;
  • Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають.

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