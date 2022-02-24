На Закарпатті на базі ОДА створюють військову адміністрацію. Про це повідомляє Закарпатська ОДА на сайті.

Указ "Про утворення військових адміністрацій" 24 лютого підписав Президент України Володимир Зеленський. Також, згідно указу, на базі РДА будуть утворені районні військові адміністрації.

Голови цих адміністрацій набувають статусу начальників військових адміністрацій.

Таких заходів вживають на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" для реалізація керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку.

Що відомо:

В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії;

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