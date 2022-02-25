Станом на ранок 25 лютого РФ продовжила масовані обстріли вздовж лінії зіткнення на Донбасі, крім того, російська армія близько 4 ранку обстріляла аеропорт у Рівному, і намагалася поцілити Київ. Бої також йшли у Сумах, Мелітополі, Гостомелі й на Харківщині. Сили ППО ЗСУ збили бойовий безпілотник, частини якого пошкодили дев'ятиповерхівку в столичній Дарниці, мешканців довелося евакуювати через загрозу обвалення будинку.
Водночас у Пентагоні заявили, що російські війська випустили понад 160 ракет по території України, а держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Москва намагатиметься "повалити" український уряд.
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Про події, які передували вторгненню, можна прочитати тут
Стрільба в Києві
Кореспонденти Суспільного повідомляє, що стрільбу чутно в районі Виноградаря. Також в районі Мінського масиву, Оболонь, Героїв Дніпра.
КМДА: При сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть.
При сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів.
"Закликаємо переміститися в інші укриття або на підземні станції.Також деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень", — заявили в Київській міській державній адміністрації.
Інформація про те, що органи місцевого самоврядування саботують роботу — неправда
Тероборона: У соціальних мережах поширюється інформація про те, що органи місцевого самоврядування саботують роботу. Не вірте неперевіреній інформації. Зараз Росія робить вкиди, щоб максимально нас деморалізувати, змусити панікувати.
"Ми вже другу добу даємо по зубам одній із найпотужніших військових держав світу. Ніхто не говорив, що буде легко. Але ми впораємось, бо ми на своїй землі. Нам є що захищати, є за що боротись. Нехай земля буде бетоном для кожного російського окупанта".
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Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових!
Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні (від Гостомеля). За ними слідує колона російських військових вантажівок — про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
У Херсоні звучить тривожна сирена
Це означає, що вам слід облишити всі справи та якнайшвидше дістатися до бомбосховища. Якщо не маєте такої можливості, залишайтеся вдома, подалі від вікон.
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У Ворзелі Київської області можливе заходження противника в навколишні населені пункти, повідомили на офіційній сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
ВР: Проти українців почалася фішингова атака
На електронні адреси можуть надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру.Не виключено розсилки подібних повідомлень в месенджери.
В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ВМІСТ ТАКИХ ЛИСТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ.
Це загрожує витоку даних.
На Луганщині ЗСУ зупинили росіян біля Старобільська
Штаб ООС: "У районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар. Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ. В результаті окупанти зазнали втрат і відступили".
СБУ: На Одещині затримали диверсанта, який малювив мітки для РФ
У Черноморську на Одещині СБУ затримала проросійського диверсанта, який малював спеціальні мітки-орієнтири для ворога, повідомили в СБУ.
Якщо ви помітили таких підозрілих осіб – телефонуйте 102 або до СБУ за номером 0 800 501 482. По можливості організуйте їх громадянське затримання.
Якщо ви побачили мітки (хрест, коло тощо) нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться.
Вкажіть:
назву населеного пункту, де саме знаходиться знак
якщо мітка - на трасі, то вказіть відстань від населеного пункту, або інші орієнтири.
Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку.
Це може бути система сигналів, які використовує ворог для координації вторгнення.
На підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону
На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ, повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку. Ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян", — повідомив Залужний.
В Києві знову повітряна тривога.
КМДА: Негайно прямуйте до найближчого укриття