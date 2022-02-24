Від учора до Ужгородського військкомату приходять добровольці, резервісти та військові у відставці. Про повідомляє журналістка Суспільного.

В Україні розпочався призов резервістів. Михайло приїхав до Ужгородського військкомату з Воловця, хоче стати добровольцем. "Україна в біді, прийшов сам, добровільно без повістки, без нічого", — каже чоловік.

Добровольцем прийшов і 24-х річний Михайло Жупик. "Я зайшов туди, там черга, дуже багато добровольців. Я прослужив у державній службі України. Я хочу захищати свою Україну! Я як дивлюся новини і бачу, що воюють та мене аж із середини коле, я не можу передати слова, я йду сам, добровольцем, захистити", — розповів хлопець.

За словами військового комісара Ужгородського об’єднаного міського військового комісаріату Ігоря Тищука, наразі виконують указ президента щодо призову резервістів та військовозобов'язаних. “Проводяться заходи щодо забезпечення планової поставки мобілізаційних ресурсів до визначених військових частин. Станом на сьогодні розгорнуто всі елементи бази мобілізаційного розгортання, включені державні органи влади та місцевого самоврядування по оповіщенню військовозобов'язаних та резервістів. Хотів би наголосити, що військовозобов'язаний являються усі громадяни України віком до 60 років і при оголошені певних заходів: мобілізація, часткова мобілізація при правовому режимі військового стану вони підлягають призиву відповідно до рішень керівництва держави. ”

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