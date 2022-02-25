Польща, США, Чехія. Які країни готові приймати українців

Польща, США, Словаччина та Угорщина заявили, що готові приймати біженців з України.

"У нашу країну, безумовно, буде хвиля біженців", — заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінскі та наголосив, що країни прийме "стільки, скільки буде на наших кордонах", передає Wrpost.

Він зазначив, що приймальні пункти забезпечуватимуть харчування та медичне обслуговування, а також місце для відпочинку та отримання інформації. Окрім того, в країні відзначили, що готові приймати біженців без закордонного паспорта та вакцинації — потрібно мати при собі тільки документ, що підтверджує особу.

Про готовність прийняти біженців з України заявили також у Міністерстві внутрішніх справ Словаччини, наголосивши, що країна готова прийняти всіх, хто тікає від війни, передає Balkaninsight.

"Ми майже напевно можемо припустити, що російська агресія витіснить багатьох українців з їхньої країни, тому давайте ставитися зі співчуттям і розумінням до них", – заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер після екстреного засідання Ради безпеки країни.

Прем'єр додав, що кожен, хто тікає від війни, заслуговує на допомогу згідно з міжнародним правом.

"Словаччина буде відповідально дотримуватися принципів гуманності та солідарності, як це робили інші, коли наші батьки та діди рятувалися від війни та вторгнення", — наголосив Хегер.

Уряд Угорщини своєю чергою заявив, що відправить на кордон людей на допомогу українцям, які перетинатимуть кордон. За словами міністра оборони Тібора Бенко, країна готується прийняти близько 600 тисяч українців. При цьому, Угорщина раніше була відома як один з найбільших противників допуску біженців до ЄС.

Офіційна Прага також заявила, що готова приймати українців, попри відсутність спільного кордону. Як заявив міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан, міністерство підготувало кризовий сценарій у разі напливу біженців.

"Сценарій чітко визначає, які механізми будуть задіяні в разі малого, середнього або сильного напливу. Ми готові до будь-якої можливості. І я радий сказати, що чеське суспільство демонструє серйозну солідарність. Інтерес до допомоги був настільки великий, що ми вже створили електронну адресу, куди люди можуть надсилати пропозиції щодо проживання та інших видів допомоги для потенційних біженців з України", — зазначив Ракушан, передає Chezh Radio.

Раніше про готовність приймати біженців з України заявили і у США. Однак Білий дім відзначив, що ймовірно, більшість українців поїде до європейських країн.

Що відомо

Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі. У зв'язку з цим Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні, а Верховна рада проголосувала за це.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.

24 лютого міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що його країна готується до масового напливу українців через напад Росії на Україну. Також, за його даними, по всій країні підготували 120 шпиталів та санітарний потяг, який зможе забирати постраждалих з польсько-українського кордону.

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ.

24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.

В ОБСЄ повідомили про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу