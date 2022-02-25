США готові прийняти українців, але очікують, що більшість осяде в ЄС

США готові прийняти українців через повномасштабне вторгнення Росії, але сподіваються, що більшість з них осядуть у країнах Євросоюзу.

Про це на брифінгу 25 лютого повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

"США готові прийняти українських біженців, але ми очікуємо, що більшість захоче поїхати до Європи та сусідніх країн", – сказала Псакі.

При цьому вона зазначила, що за останні 24 години зафіксовано збільшення потоку біженців до Польщі. За її словами, наразі Вашингтон працює з європейськими країнами щодо створення умов для розміщення українців.

"Ми підтримуємо обговорення з нашими союзниками на дану тему вже деякий час", – заявила речниця Білого дому.

Що відомо

Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі. У зв'язку з цим Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні, а Верховна рада проголосувала за це.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.

24 лютого міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що його країна готується до масового напливу українців через напад Росії на Україну. Також, за його даними, по всій країні підготували 120 шпиталів та санітарний потяг, який зможе забирати постраждалих з польсько-українського кордону.

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ.

24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.

В ОБСЄ повідомили про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників.

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