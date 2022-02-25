Другий день збройного нападу. Чернігівщина. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ

24 лютого російські війська вторглися в Україну. Станом на сьогодні, бої тривають. Війська тримають оборону. Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій, які відбуваються на Чернігівщині.

10:53 Обласний центр крові вдячний містянам за патріотизм та здану кров, і повідомляє, що зараз всі їхні запаси повністю завантажені. В центрі чекають на донорів 26 лютого о 8:00.

10:23 Через ушкодження злітної смуги аеродрому ГОСТОМЕЛЬ, противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку ГОМЕЛЬ-ЧЕРНІГІВ-КИЇВ.

На Сіверщині підрозділи 1 отбр по річці БІЛОУС зупинили противника.

Зараз ворог, отримавши гідну відсіч оборонців Чернігова, намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю. З цією ж метою, наступу на КИІВ, не рахуючись з втратами, ворог рветься на напрямку КОЗЕЛЕЦЬ-БРОВАРИ та напрямку КОНОТОП-НІЖИН-КИЇВ. Втрачено місто КОНОТОП. Про це повідомляє Фейсбук-сторінка Сухопутних військ України.

10:17 У Ніжині на базі школи №9 організовують центр для біженців. Про це у своєму відеозверненні до містян повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

За його словами, через те, що з учорашнього дня всі поїзди, які їдуть з Сумської області, зупиняються в Ніжині та далі не їдуть, багато людей просять прихисток у місті. Тому й виникла потреба організувати такий центр.

09:29 Уже другу добу Україна стримує російські війська. Збройні Сили ведуть бої на кількох ділянках нашої області. Суспільне поспілкувалося з головами громад, де наразі присутні російські війська. Зокрема, йдеться про Сновськ, Сосницю, Мену, Семенівку, Городню, Корюківку та Новгород-Сіверський.

08:30 На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ. У наших військових -ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.

07:42 Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус про початок другого дня війни.

06:52 Повітряну тривогу у Чернігові відмінили, про це Cуспільному повідомив голова ОДА В’ячеслав Чаус:

«Однак, враховуючи те, що чути постріли, я б рекомендував людям лишатися в укриттях».

06:42 У Чернігові оголосили повітряну тривогу.

06:25 КП «Чернігівводоканал»: станом на 6:00 ранку усі об’єкти працюють в штатному режимі. Водопостачання та водовідведення у Чернігові забепечене.

05:27 Ганна Маляр повідоляє, що ідуть ракетні удари по Києву, та закликає українців доєднуватись до лав Територіальної оборони. Два російські літальні апарати близько 04:20 збила українська ППО. Попередньо, внаслідок влучання уламків ракети у житловий будинок у столиці троє людей поранені. На місці працюють рятувально-аварійні служби.

04:30 Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомила про орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25 лютого:

літаки - 7 од.

гелікоптери - 6 од.

танки - більше 30 од.

ББМ - 130 од.

Втрати особового складу противника - 800 осіб (уточнюється).

01:05 У перший день російської атаки загинули 137 українських військових, 316 — отримали поранення, повідомив президент Володимир Зеленський. Російська армія за перший день повномасштабного вторгнення орієнтовно втратила більше 30 танків, до 130 бойових броньованих машин, 5 літаків та 6 вертольотів, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

25 лютого 01:00 «Ми маємо бути готові до того, що Чернігів може бути обстріляний, в тому числі, ворожою артилерією. Але Збройні сили працюють, відпрацьовують всі свої завдання. Я дуже прошу: ми маємо пережити цей час. Хто в укритті – знаходьтеся, будь ласка, в укриттях, хто вдома і не має змоги знаходитись в укритті - знаходьтесь, будь ласка, вдома». Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус опублікував відеозвернення.

25 лютого 00:45 Президент Володимир Зеленський підписав Указ про загальну мобілізацію на території всієї України. Детальніше - тут.

25 лютого 00:37 Підрозділи 1-ї танкової бригади зупинили переважаючі сили окупантів по річці Білоус у напрямку Чернігова. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

25 лютого 00:16 Ворожа техніка увійшла до Сосниці. Про це Суспільному повідомив голова територіальної громади Андрій Портний. За його словами, сталося це близько пів години тому, пострілів наразі не чути. "Зайшла колона, зараз на об'їзній у бік Чернігова стоїть. Техніка заїхала у місто, покружляла по житлових кварталах і повернулась, скоріше за все, на об'їзну", - сказав Портний. Щодо кількості техніки, точної цифри голова громади назвати не може. "По кількості не скажу, але десь у районі 50. І колона постійно додається збоку".