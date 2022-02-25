Українські військові знищили ворожу техніку у напрямку Мени та Ріпок

Підрозділи ОК "Північ" знищили ворожу техніку у напрямку Мени та Ріпок. Про це повідомляє ОК "Північ".

Наша армія знищила близько 20 одиниць ворожих танків на Менському напрямку, втрати живої сили уточнюються. Про це повідомляє ОК "Північ".

Також підрозділ ЗСУ знищив військову колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати - близько 10-15 одиниць техніки.

Нагадаємо, близько години тому в Чернігові оголосили повітряну тривогу із закликом спуститися в укриття. Пізніше з'явилася інформація про те, що тривогу скасували й можна повертатися до домівок. Прохання утримайтесь від прогулянок, не виходьте поки що на вулицю без зайвої потреби.

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