Яка ситуація у населених пунктах на Чернігівщині, де є російські війська

Уже другу добу Україна стримує російські війська. Збройні Сили ведуть бої на кількох ділянках нашої області. Суспільне поспілкувалося з головами громад, де наразі присутні російські війська. Зокрема, йдеться про Сновськ, Сосницю, Мену, Семенівку, Городню, Корюківку та Новгород-Сіверський.

Людмила Ткаченко, голова Новгород-Сіверської ТГ

В Новгороді-Сіверському поки все спокійно. Намагаються не сіяти паніку і просять зберігати спокій. Служби, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють: РЕС, газова, "Комунальник", лікарня. Є проблеми з доставкою хліба, бо зараз місто і громада практично відірвані від світу. Але закупили борошно для невеличкої приватної пекарні — щось спечуть там. Проте, каже, що кілька днів і без хлібу не є трагедією, бо продукти є, можна чимось замінити, приготувати самим, насамкінець, картопля є майже у кожного. Щодо ворожої техніки — стоїть за містом.

Олександр Медведьов, голова Сновської громади

Всі на робочих місцях, на 8:30 призначена нарада з комунальниками та медиками, на 10:00 — з підприємцями, зокрема, які забезпечують харчування населення. Комунальники працюють. Окупантів нема, пройшли ввечері об’їзною дорогою. Прапор над міськрадою український.

Андрій Портний, голова Сосницької громади

Росіяни вночі їздили містом, а наразі перебувають на об’їзних дорогах до Чернігова. Траса Н27 — всі дороги контролюються росіянами. Всі люди по хатах, в укриттях. Критична інфраструктура працює в штатному режимі.

Геннадій Примаков, голова Менської громади

У нас все тихо, зберігаємо спокій, росіяни навколо міста. Міськрада працює 24/7, прапор український, людей намагаємося заспокоювати. Все поки працює в шатному режимі.

Сергій Деденко, голова Семенівської громади

Містом йдуть танки і БТР, однак ніхто не ховається. Будемо рахувати танки та передавати інформацію, куди треба. Всі підприємства критичної інфраструктури працюють в штатному режимі, світло є, вода є. Наразі вирішуємо питання з торгівлею, щоб люди не закривались. Можливо будемо підключати фермерів. Прапор український.

Андрій Богдан, голова Городнянської громади

Все спокійно, через Городню йде багато російської техніки. Люди поки спокійні. Ми забезпечили укриття. В прикордонних селах нема світла, в місті є. Будемо домовлятися з окупантами, щоб пропустили електриків. Електрики бояться їхати на окуповані території.

Ратан Ахмедов, голова Корюківської громади

"Орки" в місто не заходили, були в окружних селах. Комунальники працюють, укриття є. Війна вже 8 рік, тому люди більше рішуче налаштовані. Прапор висить український, адже іншого в нас нема.

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