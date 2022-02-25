Аптеки та супермаркети у Чернігові працюватимуть за рішенням власників

У Чернігові аптеки та продовольчі магазини працюватимуть за рішенням власників. Як йдеться на сайті Чернігівської міської ради станом на 11:00 25 лютого супермаркети АТБ працюють на проспекті Перемоги, 114; Гончій, 47 та Любецькій, 28-Д.

Супермаркети ВЕЛМАРТ працюють на вулицях Незалежності, 32.

Усі супермаркети ЕКО МАРКЕТ відкриті. CІЛЬПО працює за такими адресами: 77 Гвардійської дивізії, 1; Захисників України, 9-А; Музична, 1.

Супермаркети СОЮЗ (КВАРТАЛ) відкриті на вулицях Рокосовського, 35; Шевченка, 27; Героїв Чорнобиля, 1 та Доценка, 19.

Режим роботи всіх супермаркетів буде залежати від подальшої ситуації у місті.

Зазначається, що ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат № 2» та ТОВ «Наша булочка» працюють у дві зміни. Як стало відомо Суспільному з власних джерел наразі ведуться переговори з власниками продовольчих магазинів. За якими адресами працюватимуть аптеки — поки не відомо.