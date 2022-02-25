Підсумки першого дня війни: окупанти втратили понад сто БМП та десятки танків

Протягом першої доби агресії проти України орієнтовні втрати російських окупантів склали до 130 броньованих машин, понад 30 танків, п’ять літаків та шість гелікоптерів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, українські військовослужбовці зірвали плани РФ зі швидкого наступу на територію України.

"Ця важка доба закінчилася тим, що ми не дали ворогу досягти своїх загарбницьких планів. Триває 19-та година нашого спротиву широкомасштабному російському вторгненню", — написав головнокомандувач на своїй сторінці у Facebook.

Як розповів головнокомандувач, підрозділи агресора втратили значну кількість одиниць наземної броньованої військової техніки, літаків та гелікоптерів.

"Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6", — розповів Залужний.

При цьому станом на 00:00 25 лютого українські війська ведуть організовану оборонну операцію на півдні. Також оборонні бої ведуться в районі східніше Херсону.

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