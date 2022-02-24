24 лютого російські війська вторглися в Україну. Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій, які відбуваються на Чернігівщині.

24 лютого. 09:13 На Мазепи, 72 розгорнули військовий госпіталь.

24 лютого. 09:11 У Чернігові спостерігаються черги до аптек та банкоматів.

ФОТО: Суспільне Чернігів Черги у Чернігові

ФОТО: Суспільне Чернігів Черги у Чернігові

24 лютого. 08:55 На Чернігівщині російські війська перетнули кордон у Сеньківці та Грем‘ячі, - Державна прикордонна служба України.

24 лютого, 08:36 Російські війська йдуть трасою від контрольно-пропускного пункту Грем'яч в сторону Чернігова. Інформацію Суспільному повідомила міська голова Новгорода-Сіверського Людмила Ткаченко.

Пресофіцер ОК "Північ" Олеся Гузун у коментарі Суспільному сказала, що російські війська кордон України на території області – не перетинали. З її слів, були атаки, їх відбито. Травмованих немає.

24 лютого. 08:31 Забезпечувати транспорт швидкої медичної допомоги, військових, рятувальників та правоохоронців пальним безперешкодно та безкоштовно - таке розпорядження підписав голова ОДА В'ячеслав Чаус. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці.

Документ стосується всіх суб'єктів господарювання (в тому числі - приватних), АЗС зокрема.

24 лютого. 07:56 Дитячі садочки та школи у Чернігові сьогодні працювати не будуть. Інформацію Суспільном підтвердив керівник управління освіти міської ради Василь Білогура.

24 лютого. 07:47 КП "Чернігівводоканал" рекомендує містянам зробити запас води. Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

24 лютого. 07:29 Зранку 24 лютого у Ніжині російські війська обстріляли головний пункт управління аеродрому ДСНС України. За попередньою інформацією, під завалами шість людей.

24 лютого. 06:10 Вранці 24 лютого у Чернігівській області зафіксовані удари з безпілотника в районі Дніпровського.

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