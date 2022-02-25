У Києві не працюватимуть шість наземних станцій метро під час повітряної тривоги

У Києві при сигналі "повітряна тривога" не працюватимуть наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів. Закликаємо переміститися в інші укриття або на підземні станції", – йдеться в повідомленні.

Також деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.

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