Канада запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб через початок військової операції в Україні. Про це повідомляється на сайті уряду країни.

Під санкції потрапили, зокрема, олігархи Ігор Шувалов і Герман Греф, а також "Сбербанк", "ВТБ", "Альфа-банк", "Совкомбанк", "Газпром", "Транснефть". Окрім того, обмеження запровадили проти родин Пригожиних та Ротенбергів, Петра Фрадкова тощо. Загалом обмеження запроваджені проти 33 фізичних осіб та 27 юридичних компаній та банків.

Що відомо

24 лютого Європейська рада погодила додаткові санкції проти Росії через початок повномасштабної війни проти України. Також вона закликала впровадити санкції проти Білорусі.

24 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили авіакомпанія "Аерофлот" та ВТБ.

22 лютого, Британія запровадила санкції проти 5 російських банків, а саме Промсвязьбанк, "Росия”, Индустриальный сбербанк, Black Sea Bank. Також під санкції потрапили російські олігархи Геннадій Тимченко та Ротенберги.

Що відомо

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