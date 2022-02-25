Канада запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб через початок військової операції в Україні. Про це повідомляється на сайті уряду країни.
Під санкції потрапили, зокрема, олігархи Ігор Шувалов і Герман Греф, а також "Сбербанк", "ВТБ", "Альфа-банк", "Совкомбанк", "Газпром", "Транснефть". Окрім того, обмеження запровадили проти родин Пригожиних та Ротенбергів, Петра Фрадкова тощо. Загалом обмеження запроваджені проти 33 фізичних осіб та 27 юридичних компаній та банків.
Що відомо
- 24 лютого Європейська рада погодила додаткові санкції проти Росії через початок повномасштабної війни проти України. Також вона закликала впровадити санкції проти Білорусі.
- 24 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили авіакомпанія "Аерофлот" та ВТБ.
- 22 лютого, Британія запровадила санкції проти 5 російських банків, а саме Промсвязьбанк, "Росия”, Индустриальный сбербанк, Black Sea Bank. Також під санкції потрапили російські олігархи Геннадій Тимченко та Ротенберги.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що в країні підготувати 120 шпиталів для прийняття українських поранених.
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