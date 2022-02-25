Міжнародна хакерська група Anonymous проголосила "кібервійну" проти російської влади та президента РФ Путіна.

Про це Anonymous повідомила у Twitter.

"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду. ..В цей час Anonymous бере участь в операціях проти РФ. Наші операції спрямовані проти російського уряду. Неминуче, що приватний сектор, швидше за все, теж буде порушено", — йдеться в повідомленні.

У групі заявили, що хочуть, аби російський народ зрозумів, що всі знають, як "йому важко виступати проти свого диктатора, побоюючись репресій".

"Ми хочемо тільки миру в усьому світі. Ми хочемо майбутнього для всього людства. Тому це повністю направлено проти дій російського уряду і Путіна", — заявили в Anonymous.

Наразі не працюють сайти Міноборони РФ та сайт Кремля, а також сайт російського пропагандистського ресурсу RT.

23 лютого сталася кібератака на українські урядові сайти. Не працювали сайти Кабінету міністрів, Верховної ради, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, МВС, СБУ.

Що відомо

Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі. У зв'язку з цим Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні, а Верховна рада проголосувала за це.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.

24 лютого міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що його країна готується до масового напливу українців через напад Росії на Україну. Також, за його даними, по всій країні підготували 120 шпиталів та санітарний потяг, який зможе забирати постраждалих з польсько-українського кордону.

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ.

24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.

В ОБСЄ повідомили про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників.

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