В Ужгород їдуть українці з інших регіонів. При Закарпатській ОДА створили гуманітарний штаб, аби допомогти розмістити людей, які прибувають в область. Журналістка Суспільного дізнавалася, яка ситуація із заселенням в обласному центрі.

За словами начальника управління інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Романа Молдавчука, штаб створили, щоб допомогти розмістити людей, які прибувають в область, або будуть прибувати, якщо оголосять евакуацію. Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита повідомив, що в області є 35 тисяч ліжкомісць, які щогодини заповнюються.

Чернівчанка Дана з родиною приїхала в Ужгород з туристичною метою 4 дні тому. "Хотіли залишатися тут до 8 березня, щоб походити побільше з туристичною метою. Ми зупинилися у своїх знайомих. Коли в гості приїжджають – це в гості, а коли просяться на постійно – це зовсім інше. Ми не планували залишатися більше, ніж свята. У музеях ми побували вже два дні до того. Тоді ще не було паніки, купували квитки вільно. Треба повертатися – у нас там дві кішки залишилося. Мама з ними", — каже жінка.

Ірина Олаг/Суспільне

Ріелторка Марина Бокоч у Facebook опублікувала допис, де написала, що відмовляється від своєї комісії за пошук квартири людям, які їдуть на Закарпаття через війну.

"Я такий пост зробила тому, що о 7 ранку мені подзвонила подруга і сказала: потрібно поселити дві сім’ї. Вони самі живуть у Києві. Знайти квартиру в Ужгороді сьогодні о 7 ранку було вже нереально. Люди почали з’їжджатися в Ужгород ще приблизно 3 тижні тому. В своїх соцмережах я опублікувала допис, в кінці там є прохання надати будь-яке житло, яке є можливе. І не тільки в Ужгороді чи передмісті, але і в усій Закарпатській області. Мені відгукнулося дуже багато людей з сіл, які готові прийняти безкоштовно людей у свої ж домівки. Вони кажуть: "У нас є корова, у нас буде молоко для дітей", — пояснює жінка.

Генеральний менеджер одного з ужгородських готелів Олексій Баранюк розповів, що більшість приїжджає сім’ями. За його словами, у готелі є підвальні приміщення, де можна сховатися. Також в кожному номері встановлені оповіщувачі трьома мовами: українською, англійською та німецькою.

Ірина Олаг/Суспільне

"Днів 5 поспіль – повна завантаженість готелю. Немає ні номерів, ні ліжкомісць. І якщо зламається, якийсь номер: там чи умивальник, унітаз треба перевести в інше місце – ми не маємо можливості це зробити. Завантаження — 100%. Ціни ми не піднімаємо. Навпаки — є люди, ми робимо знижки. Тим паче, якщо приходять сім’ї з діточками. Якщо брати стандартний номер для однієї людини – це близько 900 гривень зі сніданком", — розповів керівник.

Віктор Микита голова Закарпатської ОДА повідомив: "У зв’язку з цими подіями ми очікуємо в’їзд до нас на територію області дуже великої кількості наших громадян, які змушені в разі агресивних дій Росії їхати на захід. Створена робоча група, яка веде роботу з головами ТГ для того, щоб ми могли їх розмістити, щоб вони всі себе почували тут затишно і спокійно".

Що відомо:

В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії;

Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;

Закарпаття може прийняти близько 50 тисяч переселенців;

Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;

Усі банківські установи працюють за звичним графіком, дефіциту готівки в області немає;

Палива в Закарпатській області наразі вистачає;

Понад 110 тисяч цивільного населення можуть вмістити захисні споруди Закарпаття;

Ужгородців закликають здати кров для поповнення запасів на випадок потреби;

Комендантську годину на Закарпатті не запроваджують;

Підприємці на Закарпатті погодилися не підвищувати ціни на продукти;

Планових відключень електропостачання на Закарпатті не передбачено.

Читайте нас: у Telegram, Viber та Instagram