Усі банківські установи працюють за звичним графіком, дефіциту готівки в області немає. Про це Суспільному повідомив голова облдержадміністрації Віктор Микита.
За його словами, банкомати завантажені та працюють у штатному режимі. Обмежили видачу готівки від 3 до 10 тисяч гривень в одні руки у залежності від банку, який обслуговує. Карткові розрахунки працюють у звичайному режимі.
"Не варто створювати штучного ажіотажу. Не стійте у чергах та не знімайте усі гроші з рахунків. Іде велике одномоментне навантаження і заповнювати банкомати по логістиці дуже важко", — зазначив Віктор Микита.
Що відомо:
- В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії;
- Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
- Закарпаття може прийняти близько 50 тисяч переселенців;
- Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
- Захисні споруди Закарпаття можна знайти на інтерактивній карті;
- Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають.
- "Палива в області наразі вистачає", — голова Закарпатської ОДА