Усі банківські установи працюють за звичним графіком, дефіциту готівки в області немає. Про це Суспільному повідомив голова облдержадміністрації Віктор Микита.

За його словами, банкомати завантажені та працюють у штатному режимі. Обмежили видачу готівки від 3 до 10 тисяч гривень в одні руки у залежності від банку, який обслуговує. Карткові розрахунки працюють у звичайному режимі.

"Не варто створювати штучного ажіотажу. Не стійте у чергах та не знімайте усі гроші з рахунків. Іде велике одномоментне навантаження і заповнювати банкомати по логістиці дуже важко", — зазначив Віктор Микита.

Що відомо:

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