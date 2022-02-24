Понад 110 тисяч цивільного населення можуть вмістити захисні споруди Закарпаття

574 захисні споруди є на Закарпатті. Вони можуть вмістити понад 110 тисяч цивільного населення, — розповів Суспільному начальник управління цивільного захисту Закарпатської ОДА Віктор Буришин.

За його словами, люди також можуть заховатися в найпростіших укриттях – це підвали й цокольні приміщення будівель. Таких на Закарпатті є ще понад тисяча. Усі захисні споруди області можна знайти на інтерактивній карті. Її сьогодні оприлюднили на офіційному сайті Головного управління ДСНС на Закарпатті та сторінці служби в Facebook.

Перейти на неї можна за посиланням або відсканувавши QR-код.

Також всі захисні споруди Ужгорода можна знайти в мобільному додатку Google Maps. Там 31 об’єкт. Додаток дозволяє прокласти до них маршрут.Про небезпеку жителів області сповістять за допомогою гучномовців. Після сигналу сирен потрібно ввімкнути телевізор, радіо та прослухати повідомлення, яке транслюватимуть. Так ви дізнаєтеся, що трапилось та що робити в цьому випадку.

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