Підприємці на Закарпатті погодилися не підвищувати ціни на продукти

На Закарпатті контролюватимуть ціни на продукти. Про це на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

"Ми провели зустріч з представниками великого і середнього бізнесу і обговорили з ними питання того, що ми будемо контролювати ціни. І вони з цим погодилися. Всі вони розуміють, що заробляти зараз на такій ситуації неправильно. Деякі з підприємців повідомили нас, що є ряд товарів, які вони готові нам надати на безоплатній основі, якщо це потрібно буде для переселенців. Ми, в першу чергу, будемо контролювати вартість продуктів першої необхідності, аби ціни не піднімалися і залишалися на стабільному рівні", — наголосив очільник ОДА.

Також визначили порядок роботи зерносховищ, які є на території області. Розрахували наявні залишки — їх наразі достатньо. Зараз йде мова про те, аби отримати ще і гуманітарну допомогу.

Підприємства, які працюють цілодобово у дві-три зміни, продовжують так працювати і далі. Національна поліція буде охороняти такі підприємства і здійснювати патрулювання навколишніх територій.

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