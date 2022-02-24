На Закарпатті не передбачено планових відключень електропостачання

На Закарпатті не передбачено жодних планових відключень електропостачання. Про це сьогодні повідомило "Закарпаттяобленерго" у Facebook.

Як йдеться у повідомленні: "Інформація, яка наразі поширюється у Viber-спільнотах в Ужгороді про те, що сьогодні, 24 лютого, о 22:00 в Закарпатській області може бути відключене електропостачання, не відповідає дійсності! Це підтверджує керівництво оператора системи розподілу ПрАТ "Закарпаттяобленерго".

Наразі ж за інформацією адміністрації компанії жодних планових відключень не передбачено, і вказівок про відключення області від електропостачання немає.

"Закарпаттяобленерго" працює у штатному режимі.

Що відомо:

В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії;

Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;

Закарпаття може прийняти близько 50 тисяч переселенців;

Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;

Усі банківські установи працюють за звичним графіком, дефіциту готівки в області немає;

Палива в Закарпатській області наразі вистачає;

Понад 110 тисяч цивільного населення можуть вмістити захисні споруди Закарпаття;

Ужгородців закликають здати кров для поповнення запасів на випадок потреби;

Комендантську годину на Закарпатті не запроваджують;

Підприємці на Закарпатті погодилися не підвищувати ціни на продукти.

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