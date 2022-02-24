Комендантську годину на Закарпатті не запроваджують

На території Закарпаття не запроваджують комендантську годину. Про це на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.
На сьогодні ситуація контрольована. Разом з тим, Віктор Микита закликав закарпатців залишатися вдома після 22:00.
"Заклади харчування — кафе, ресторани ми також просимо о 22:00 закритися. Працівники поліції будуть проводити обходи і здійснювати перевірки, і бажано аби заклади харчування не працювали. Вечірки також просимо проводити вдома, без салютів, та поводитися як у повсякденному житті", — наголосив очільник ОДА.
Що відомо:
- В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії;
- Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
- Закарпаття може прийняти близько 50 тисяч переселенців;
- Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
- Усі банківські установи працюють за звичним графіком, дефіциту готівки в області немає;
- Палива в Закарпатській області наразі вистачає;
- Понад 110 тисяч цивільного населення можуть вмістити захисні споруди Закарпаття;
- Ужгородців закликають здати кров для поповнення запасів на випадок потреби.