Комендантську годину на Закарпатті не запроваджують

На території Закарпаття не запроваджують комендантську годину. Про це на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

На сьогодні ситуація контрольована. Разом з тим, Віктор Микита закликав закарпатців залишатися вдома після 22:00.

"Заклади харчування — кафе, ресторани ми також просимо о 22:00 закритися. Працівники поліції будуть проводити обходи і здійснювати перевірки, і бажано аби заклади харчування не працювали. Вечірки також просимо проводити вдома, без салютів, та поводитися як у повсякденному житті", — наголосив очільник ОДА.

Що відомо:

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