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Комендантську годину на Закарпатті не запроваджують
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Комендантську годину на Закарпатті не запроваджують

Лариса Романюк
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Комендантську годину на Закарпатті не запроваджують Суспільне Закарпаття

На території Закарпаття не запроваджують комендантську годину. Про це на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

На сьогодні ситуація контрольована. Разом з тим, Віктор Микита закликав закарпатців залишатися вдома після 22:00.

"Заклади харчування — кафе, ресторани ми також просимо о 22:00 закритися. Працівники поліції будуть проводити обходи і здійснювати перевірки, і бажано аби заклади харчування не працювали. Вечірки також просимо проводити вдома, без салютів, та поводитися як у повсякденному житті", — наголосив очільник ОДА.

Що відомо:

  • В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії;
  • Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
  • Закарпаття може прийняти близько 50 тисяч переселенців;
  • Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
  • Усі банківські установи працюють за звичним графіком, дефіциту готівки в області немає;
  • Палива в Закарпатській області наразі вистачає;
  • Понад 110 тисяч цивільного населення можуть вмістити захисні споруди Закарпаття;
  • Ужгородців закликають здати кров для поповнення запасів на випадок потреби.

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