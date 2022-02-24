Зміїний, ймовірно, захоплений, зв’язку з прикордонниками немає — ДПСУ

Станом на вечір 24 лютого із прикордонними підрозділами, дислокованими на острові Зміїний, немає зв’язку, ймовірно, він перейшов під контроль ворога.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено", — йдеться у повідомленні.

Відтак, за даними ДПСУ, острів захоплений окупантами.

"Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону", — додали у пресслужбі.

У ДПСУ додали, що прикордонники продовжують активно діяти спільно зі Збройними силами України та Нацгвардією, аби спинити російського агресора.

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