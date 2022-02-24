Зміїний, ймовірно, захоплений, зв’язку з прикордонниками немає — ДПСУ

Станом на вечір 24 лютого із прикордонними підрозділами, дислокованими на острові Зміїний, немає зв’язку, ймовірно, він перейшов під контроль ворога.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
"Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено", — йдеться у повідомленні.
Відтак, за даними ДПСУ, острів захоплений окупантами.
"Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону", — додали у пресслужбі.
У ДПСУ додали, що прикордонники продовжують активно діяти спільно зі Збройними силами України та Нацгвардією, аби спинити російського агресора.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- НАТО засудило напад Росії на Україну й дії Білорусі та заявив про підтримку народу України, а також її президента, уряду та парламенту.
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