"Відключіть Росію від SWIFT!". Кулеба звернувся із закликом до Заходу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів негайно відключити Росію від фінансової системи SWIFT. Про це очільник МЗС повідомив у Twitter.
"Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT!", — написав міністр закордонних справ.
Що таке SWIFT
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Система дозволяє фінансовим установам у всьому світі відправляти й отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній, стандартизованій формі.
Система була заснована в 1973 році; співзасновниками виступили 248 банків з 19 країн. Штаб-квартира SWIFT знаходиться в Бельгії, недалеко від Брюсселя. SWIFT є кооперативним товариством, створеним за бельгійським законодавством, належить його членам. Станом на 2015 рік членами SWIFT є понад 11 тисяч фінансових організацій у більш ніж 200 країнах світу, у тому числі близько 1000 корпорацій.
Що відомо
- 22 лютого президент США Джозеф Байден оголосив про перший пакет нових санкцій проти Росії. Мова йшла про запровадження обмежень проти фінансових інституцій Росії та блокування сертифікації газогону "Північний потік-2". Представники адміністрації Байдена попередили, що США мають в арсеналі й інші обмеження, які можуть запровадити у разі подальшої агресії РФ, наприклад, експортний контроль та відключення від системи SWIFT.
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- НАТО засудило напад Росії на Україну й дії Білорусі та заявив про підтримку народу України, а також її президента, уряду та парламенту.
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