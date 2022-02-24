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"Відключіть Росію від SWIFT!". Кулеба звернувся із закликом до Заходу
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"Відключіть Росію від SWIFT!". Кулеба звернувся із закликом до Заходу

Юлія Рябчун
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"Відключіть Росію від SWIFT!". Кулеба звернувся із закликом до Заходу Associated Press

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів негайно відключити Росію від фінансової системи SWIFT. Про це очільник МЗС повідомив у Twitter.

"Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT!", — написав міністр закордонних справ.

Що таке SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Система дозволяє фінансовим установам у всьому світі відправляти й отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній, стандартизованій формі.

Система була заснована в 1973 році; співзасновниками виступили 248 банків з 19 країн. Штаб-квартира SWIFT знаходиться в Бельгії, недалеко від Брюсселя. SWIFT є кооперативним товариством, створеним за бельгійським законодавством, належить його членам. Станом на 2015 рік членами SWIFT є понад 11 тисяч фінансових організацій у більш ніж 200 країнах світу, у тому числі близько 1000 корпорацій.

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