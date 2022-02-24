"Відключіть Росію від SWIFT!". Кулеба звернувся із закликом до Заходу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів негайно відключити Росію від фінансової системи SWIFT. Про це очільник МЗС повідомив у Twitter.

"Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT!", — написав міністр закордонних справ.

Що таке SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Система дозволяє фінансовим установам у всьому світі відправляти й отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній, стандартизованій формі.

Система була заснована в 1973 році; співзасновниками виступили 248 банків з 19 країн. Штаб-квартира SWIFT знаходиться в Бельгії, недалеко від Брюсселя. SWIFT є кооперативним товариством, створеним за бельгійським законодавством, належить його членам. Станом на 2015 рік членами SWIFT є понад 11 тисяч фінансових організацій у більш ніж 200 країнах світу, у тому числі близько 1000 корпорацій.

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