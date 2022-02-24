Станом на 19:50 на Антонівському мосту у передмісті Херсона йдуть запеклі бої.
Про це Суспільному сказав голова облдержадміністрації Геннадій Лагута.
"Міст утримують. Зараз там йдуть бої. Наразі вирішують питання чи буде введена комендантська година", - сказав Лагута.
Що відомо:
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Зранку 24 лютого на кордоні з тимчасово окупованим півостровом, окупанти з ракет обстріляли контрольно-пропускні пункти.
- О 5 ранку на Херсонщині вибухи чули в районі Олешок, Херсоні, Нової Каховки, Новотроїцька. Про це люди писали в соцмережах.
- Активність російських військ спостерігається на всій території Херсонщини.Колони військової техніки з прапорами Росії пройшла центральною вулицею Новотроїцького, через Чаплинку, Скадовськ, Генічеськ, Нову Каховку та Каховку.
- Станом на 18 годину ситуація в області залишається напруженою.
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