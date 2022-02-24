Станом на 19:50 на Антонівському мосту у передмісті Херсона йдуть запеклі бої.

Про це Суспільному сказав голова облдержадміністрації Геннадій Лагута.

"Міст утримують. Зараз там йдуть бої. Наразі вирішують питання чи буде введена комендантська година", - сказав Лагута.

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