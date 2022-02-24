Російська війська захопили Чорнобильську АЕС, персонал станції у заручниках

Російська війська захопили Чорнобильську АЕС, персонал станції перебуває у заручниках, повідомила Суспільному Євгенія Кузнєцова, речниця ДАЗВ.

Це підтвердив також прем'єр-міністр Денис Шмигаль: "На жаль, вимушений повідомити, що станом на зараз Чорнобильська зона, так звана зона відчуження, і всі об‘єкти АЕС взяті під контроль російськими угрупованнями. Жертв та постраждалих за даними керівництва Чорнобильської зони відчуження та АЕС наразі немає".

Війська окупантів увійшли до Зони Чорнобильської АЕС з території Білорусі.

Раніше радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що кілька російських диверсійно-розвідувальних груп намагалися вчинити теракт на Чорнобильській АЕС та спровокувати потужну екологічну катастрофу.

Президент Володимир Зеленський розцінив це як "оголошення війни всій Європі".

"Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86 року не повторилася. Повідомив про це прем'єр-міністру Швеції. Це оголошення війни по всій Європі", — написав він у Twitter.

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