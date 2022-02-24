У випадку загрози домашніх тварин не можна залишати на ланцюгах та у вольєрах. Для них потрібно купити корм, зібрати ветеринарну аптечку, підготувати клітку для перенесення. Також потрібно купити адресник.
Про це Суспільному розповіла зоозахисниця з Чернівців Анна Климчук.
Що робити
Намагатись не покидати домашніх тварин. У разі евакуації випустити їх з вольєрів та з ланцюга. Також перепитати знайомих, хто зміг би тимчасово перетримати тварину. За можливості, брати улюбленця з собою в укриття.
Чи потрібні документи
Якщо вони є, потрібно їх підготувати. Без повного пакета документів тварин через кордон не випустять.
Мати із собою сумку для транспортування/переноску/клітку, пелюшки одноразові, пакети для гігієни, їжу із запасом, воду, миску, заспокійливі краплі.
Вигул
Якщо залишаєтесь вдома, то обов’язково у тварини має бути адресник на нашийнику із контактами власника. Не вигулювати тварин, час прогулянки скоротити.
Укриття
У разі переміщення в укриття, мати із собою підстилку, їжу, воду, амуніцію і намордник. Пакети для прибирання.
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Якщо тварина загубилась
Якщо тварина загубилася, звертатися у волонтерські спільноти із місцем втрати улюбленця, фотографією та контактними даними власника. Не панікувати.
У коментарі Суспільному директорка центру стерилізації в Чернівцях Ольвія Попова сказала, якщо буде загроза атакування, частину тварин буде випускати з вольєрів, аби вони рятувались. З тваринами із травмами залишатиметься.
Що відомо
- 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
- Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
- Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
- Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
- Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
- Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.
Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.
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