У випадку загрози домашніх тварин не можна залишати на ланцюгах та у вольєрах. Для них потрібно купити корм, зібрати ветеринарну аптечку, підготувати клітку для перенесення. Також потрібно купити адресник.

Про це Суспільному розповіла зоозахисниця з Чернівців Анна Климчук.

Що робити

Намагатись не покидати домашніх тварин. У разі евакуації випустити їх з вольєрів та з ланцюга. Також перепитати знайомих, хто зміг би тимчасово перетримати тварину. За можливості, брати улюбленця з собою в укриття.

Чи потрібні документи

Якщо вони є, потрібно їх підготувати. Без повного пакета документів тварин через кордон не випустять.

Мати із собою сумку для транспортування/переноску/клітку, пелюшки одноразові, пакети для гігієни, їжу із запасом, воду, миску, заспокійливі краплі.

Вигул

Якщо залишаєтесь вдома, то обов’язково у тварини має бути адресник на нашийнику із контактами власника. Не вигулювати тварин, час прогулянки скоротити.

Укриття

У разі переміщення в укриття, мати із собою підстилку, їжу, воду, амуніцію і намордник. Пакети для прибирання.

Якщо тварина загубилась

Якщо тварина загубилася, звертатися у волонтерські спільноти із місцем втрати улюбленця, фотографією та контактними даними власника. Не панікувати.

У коментарі Суспільному директорка центру стерилізації в Чернівцях Ольвія Попова сказала, якщо буде загроза атакування, частину тварин буде випускати з вольєрів, аби вони рятувались. З тваринами із травмами залишатиметься.

Що відомо

24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.

Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.

Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.

Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.

Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.

Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

Читайте також

На пункті пропуску "Порубне", що на українсько-румунському кордоні, скупчення людей та автомобілів

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]