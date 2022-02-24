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"Не залишати самих". Чернівецька волонтерка про те, що робити з домашніми тваринами при загрозі
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"Не залишати самих". Чернівецька волонтерка про те, що робити з домашніми тваринами при загрозі

Наталія Спатарь
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"Не залишати самих". Чернівецька волонтерка про те, що робити з домашніми тваринами при загрозі Світлина ілюстративна. Фото: Уніан

У випадку загрози домашніх тварин не можна залишати на ланцюгах та у вольєрах. Для них потрібно купити корм, зібрати ветеринарну аптечку, підготувати клітку для перенесення. Також потрібно купити адресник.

Про це Суспільному розповіла зоозахисниця з Чернівців Анна Климчук.

Що робити

Намагатись не покидати домашніх тварин. У разі евакуації випустити їх з вольєрів та з ланцюга. Також перепитати знайомих, хто зміг би тимчасово перетримати тварину. За можливості, брати улюбленця з собою в укриття.

Чи потрібні документи

Якщо вони є, потрібно їх підготувати. Без повного пакета документів тварин через кордон не випустять.

Мати із собою сумку для транспортування/переноску/клітку, пелюшки одноразові, пакети для гігієни, їжу із запасом, воду, миску, заспокійливі краплі.

Вигул

Якщо залишаєтесь вдома, то обов’язково у тварини має бути адресник на нашийнику із контактами власника. Не вигулювати тварин, час прогулянки скоротити.

Укриття

У разі переміщення в укриття, мати із собою підстилку, їжу, воду, амуніцію і намордник. Пакети для прибирання.

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Якщо тварина загубилась

Якщо тварина загубилася, звертатися у волонтерські спільноти із місцем втрати улюбленця, фотографією та контактними даними власника. Не панікувати.

У коментарі Суспільному директорка центру стерилізації в Чернівцях Ольвія Попова сказала, якщо буде загроза атакування, частину тварин буде випускати з вольєрів, аби вони рятувались. З тваринами із травмами залишатиметься.

Що відомо

  • 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
  • Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
  • Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
  • Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
  • Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
  • Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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