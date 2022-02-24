На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей

На пункті пропуску "Порубне", що на українсько-румунському кордоні, скупчення людей та автомобілів.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Більшість купили квитки закордон заздалегідь. За словами людей, ті, хто не в змозі стояти в черзі авто, беруть валізи і йдуть на піший перехід через кордон.

Деякі люди говорять, що виїжджають як іноземці.

Вранці влада Чернівців та області повідомила, що все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчатимуться студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.

Що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

"Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.

Також Росія здійснила удари по західних областях України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ, повідомляє МВС України.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

Читайте також

Чернівці готові прийняти 14 тисяч людей з інших міст у разі вторгнення Росії — Клічук

У Чернівцях та області учні переходять на дистанційне навчання

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]