На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей

На пункті пропуску "Порубне", що на українсько-румунському кордоні, скупчення людей та автомобілів.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.
Більшість купили квитки закордон заздалегідь. За словами людей, ті, хто не в змозі стояти в черзі авто, беруть валізи і йдуть на піший перехід через кордон.
Деякі люди говорять, що виїжджають як іноземці.
Вранці влада Чернівців та області повідомила, що все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчатимуться студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.
Що відомо
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
- "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.
- Також Росія здійснила удари по західних областях України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ, повідомляє МВС України.
Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.
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