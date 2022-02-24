"Масово йдуть". Буковинці приходять до військкоматів

Жителі Чернівецької області приходять до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Чоловіки не чекають виклику і приходять за бажанням.

Про це у коментарі Суспільному сказала речниця Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Попович.

За її словами, приходять багато резервістів, добровольців та учасників бойових дій.

Вранці влада Чернівців та області повідомила, що все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчатимуться студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.

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Що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

"Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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