Дністровська ГЕСГідроелектростанція на Дністрі. та ГАЕСГідроакумулююча електростанція. продовжить роботу та забезпечуватиме електроенергією Україну. Об'єкти перебувають під посиленою охороною.
Про це йдеться у заяві гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти на Facebook-сторінці компанії.
У дописі йдеться про те, що оперативний персонал та підрозділи компанії забезпечують роботу ГАЕС та ГЕС. Решта співробітників компанії працюють дистанційно.
Що відомо
Дністровська ГЕС — гідроелектростанція на Дністрі. Гребля ГЕС розташована поблизу міста Новодністровськ Чернівецької області. Вона виробляє електроенергію та допомагає балансувати енергосистему України.
Дністровська ГАЕС — гідроакумулюча станція. Вона регулює навантаження в енергосистемі України. Є аварійним енергорезервом.