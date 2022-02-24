Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжить роботу та забезпечуватиме електроенергією Україну. Об'єкти перебувають під посиленою охороною.

Про це йдеться у заяві гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти на Facebook-сторінці компанії.

У дописі йдеться про те, що оперативний персонал та підрозділи компанії забезпечують роботу ГАЕС та ГЕС. Решта співробітників компанії працюють дистанційно.

Що відомо

Дністровська ГЕС — гідроелектростанція на Дністрі. Гребля ГЕС розташована поблизу міста Новодністровськ Чернівецької області. Вона виробляє електроенергію та допомагає балансувати енергосистему України.

Дністровська ГАЕС — гідроакумулюча станція. Вона регулює навантаження в енергосистемі України. Є аварійним енергорезервом.