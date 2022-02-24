Гуртожиток у Чернівцях готують для людей з інших регіонів

У Чернівцях з гуртожитку №1 переселяють студентів Чернівецького національного університету. Це роблять для того, аби у разі потреби поселити там людей з інших регіонів.
Про це Суспільному сказав директор студмістечка Василь Гарасим.
За його словами, там зможуть поселити 400 людей.
Студентів переселяють у гуртожиток №2.
Вранці влада Чернівців та області повідомила, що все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчатимуться студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.
Що відомо
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
- "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.
Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.
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