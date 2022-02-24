Гуртожиток у Чернівцях готують для людей з інших регіонів

У Чернівцях з гуртожитку №1 переселяють студентів Чернівецького національного університету. Це роблять для того, аби у разі потреби поселити там людей з інших регіонів.

Про це Суспільному сказав директор студмістечка Василь Гарасим.

За його словами, там зможуть поселити 400 людей.

Студентів переселяють у гуртожиток №2.

Вранці влада Чернівців та області повідомила, що все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчатимуться студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.

Що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

"Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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