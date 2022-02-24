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"Ситуація в області не ускладнена". На Буковині очільники закликали людей зберігати спокій
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"Ситуація в області не ускладнена". На Буковині очільники закликали людей зберігати спокій

Алла Подлєсна
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"Ситуація в області не ускладнена". На Буковині очільники закликали людей зберігати спокій Суспільне Буковина

Влада Чернівців та області оголосила про перехід шкіл на дистанційне навчання та закликала зберігати спокій. Говорять, що в області все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку.

Про це міський голова Роман Клічук та голова ОДА Сергій Осачук сказали на брифінгу 24 лютого.

У Чернівцях все працює у штатному режимі. У місті курсує транспорт, як зазвичай. Зміни стосуються лише шкіл, які перейшли на дистанційне навчання.

Ситуація в області не ускладнена, на межах встановили блок-пости для посиленої перевірки транспорту.

Людей закликали носити з собою документи та зберігати спокій. Також просять не скуповувати продукти та паливо, бо всього є у достатній кількості.

24 лютого на території всієї області запровадили воєнний стан. Він передбачає:

  • можливість використовувати потужності підприємств і установ,
  • можливість введення комендантської години,
  • встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян,
  • перевірку документів та огляд транспорту,
  • заборону проведення мітингів,
  • можливе введення трудової повинності,
  • забороняється проведення виборів і референдумів.

Що відомо

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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