Влада Чернівців та області оголосила про перехід шкіл на дистанційне навчання та закликала зберігати спокій. Говорять, що в області все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку.

Про це міський голова Роман Клічук та голова ОДА Сергій Осачук сказали на брифінгу 24 лютого.

У Чернівцях все працює у штатному режимі. У місті курсує транспорт, як зазвичай. Зміни стосуються лише шкіл, які перейшли на дистанційне навчання.

Ситуація в області не ускладнена, на межах встановили блок-пости для посиленої перевірки транспорту.

Людей закликали носити з собою документи та зберігати спокій. Також просять не скуповувати продукти та паливо, бо всього є у достатній кількості.

24 лютого на території всієї області запровадили воєнний стан. Він передбачає:

можливість використовувати потужності підприємств і установ,

можливість введення комендантської години,

встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян,

перевірку документів та огляд транспорту,

заборону проведення мітингів,

можливе введення трудової повинності,

забороняється проведення виборів і референдумів.

Що відомо

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