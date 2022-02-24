Влада Чернівців та області оголосила про перехід шкіл на дистанційне навчання та закликала зберігати спокій. Говорять, що в області все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку.
Про це міський голова Роман Клічук та голова ОДА Сергій Осачук сказали на брифінгу 24 лютого.
У Чернівцях все працює у штатному режимі. У місті курсує транспорт, як зазвичай. Зміни стосуються лише шкіл, які перейшли на дистанційне навчання.
Ситуація в області не ускладнена, на межах встановили блок-пости для посиленої перевірки транспорту.
Людей закликали носити з собою документи та зберігати спокій. Також просять не скуповувати продукти та паливо, бо всього є у достатній кількості.
24 лютого на території всієї області запровадили воєнний стан. Він передбачає:
- можливість використовувати потужності підприємств і установ,
- можливість введення комендантської години,
- встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян,
- перевірку документів та огляд транспорту,
- заборону проведення мітингів,
- можливе введення трудової повинності,
- забороняється проведення виборів і референдумів.
Що відомо
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
- "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
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