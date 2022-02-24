У Чернівцях та області учні переходять на дистанційне навчання

У Чернівцях та області школи переходять на дистанційну форму навчання.

Про це Суспільному Буковини сказала директорка департаменту комунікацій облдержадміністрації Вікторія Гатрич

Учні шкіл Чернівців переходять на дистанційну форму навчання з 24 лютого.

"Садочки можуть продовжити роботу, питання про їх закриття може прийняти орган місцевого самоврядування", — повідомила Гатрич.

За словами головної спеціалістки відділу комунікацій управління комунікацій Анастасії Кокоячук, садочки працюють в режимі чергування. "Садочки приймають дітей, якщо батьки не можуть залишити їх вдома", — повідомила Кокоячук.

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