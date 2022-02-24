У Чернівцях та області учні переходять на дистанційне навчання

У Чернівцях та області школи переходять на дистанційну форму навчання.
Про це Суспільному Буковини сказала директорка департаменту комунікацій облдержадміністрації Вікторія Гатрич
Учні шкіл Чернівців переходять на дистанційну форму навчання з 24 лютого.
"Садочки можуть продовжити роботу, питання про їх закриття може прийняти орган місцевого самоврядування", — повідомила Гатрич.
За словами головної спеціалістки відділу комунікацій управління комунікацій Анастасії Кокоячук, садочки працюють в режимі чергування. "Садочки приймають дітей, якщо батьки не можуть залишити їх вдома", — повідомила Кокоячук.
Інформація доповнюється
Що відомо
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
- "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.