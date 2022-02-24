На території Чернівецької громади є 68 спеціалізованих сховищ, у яких можна укриватися у випадку надзвичайних ситуацій. Також можна переховуватися в підвалах, цокольних приміщеннях та підземних паркінгах. Суспільне публікує перелік бомбосховищ Чернівців та Чернівецької області.

Інтерактивну карту бомбосховищ веде управління ДСНС. На мапі позначені сховища та найпростіші укриття Чернівецької області — це здебільшого підвали. Також є мітки на бомбосховища лікарень та комунальних підприємств.

Карту бомбосховищ можна переглянути тут.

Хто зможе укритися у сховищах?

Люди, які подають воду й електрику, печуть хліб, довозять продукти та працівники інших підприємств, які забезпечують життєдіяльність міст та сіл.

Також у сховищах зможуть перебувати медики та хворі.

Суспільне Буковина Резервуари з водою в бомбосховищі

Де укриватися іншим?

Люди можуть використовувати підвали та цокольні приміщення власних будинків, а також швидкоспоруджувані приміщення. Радять не захаращувати ці кімнати, а разі необхідності перенести туди лавиці для сидіння, питну воду та запаси їжі.

Суспільне Буковина Одне зі сховищ в Чернівцях

Від чого захищають сховища у Чернівцях?

У сховищах люди зможуть захиститися від бомбардувань, обстрілів та осколків. Проте жодне з них не витримає прямого попадання бомби.

У бомбосховищах має бути телефонний зв’язок, питна вода з розрахунком до 2 літрів на людину та протипожежні засоби. З собою варто взяти аптечку, документи, воду та снеки.

Що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

"Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.

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Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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