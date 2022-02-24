Чернівчани можуть прийняти у себе людей, які потребують прихистку. Вимог до житла немає.

Про це на сайті міської ради.

Щоб прийняти у себе людей, потрібно подзвонити у муніципальний контакт-центр:

15-80,

050 222 15 80.

У коментарі Суспільному у центі повідомили, що вимог до житла немає. Достатньо залишити свої дані та повідомити, яку кількість можете прийняти. Пізніше вас сконтактують з людьми, які потребують допомоги.

Станом на 17:00 до центру звернулась одна людина, що готова прийняти осіб з інших областей.

Люди, що прибувають та потребують розміщення, можуть телефонувати на "гарячу лінію":

095 153 62 98,

098 508 84 84.

Вранці влада Чернівців та області повідомила, що все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчатимуться студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.

Що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

"Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.

Також Росія здійснила удари по західних областях України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ, повідомляє МВС України.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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