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Чернівчани можуть прийняти у себе людей, які потребують прихистку. Куди звернутись
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Чернівчани можуть прийняти у себе людей, які потребують прихистку. Куди звернутись

Наталія Спатарь
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Чернівчани можуть прийняти у себе людей, які потребують прихистку. Куди звернутись Суспільне Буковина

Чернівчани можуть прийняти у себе людей, які потребують прихистку. Вимог до житла немає.

Про це повідомили на сайті міської ради.

Щоб прийняти у себе людей, потрібно подзвонити у муніципальний контакт-центр:

  • 15-80,
  • 050 222 15 80.

У коментарі Суспільному у центі повідомили, що вимог до житла немає. Достатньо залишити свої дані та повідомити, яку кількість можете прийняти. Пізніше вас сконтактують з людьми, які потребують допомоги.

Станом на 17:00 до центру звернулась одна людина, що готова прийняти осіб з інших областей.

Люди, що прибувають та потребують розміщення, можуть телефонувати на "гарячу лінію":

  • 095 153 62 98,
  • 098 508 84 84.

Вранці влада Чернівців та області повідомила, що все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчатимуться студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.

Що відомо

  • Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
  • Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
  • "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.
  • Також Росія здійснила удари по західних областях України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ, повідомляє МВС України.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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