Голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук закликав долучатися до батальйонів тероборони. Він говорить, що обороняти країну тепер може кожен, хто готовий тримати зброю в руках.
Про це він сказав на брифінгу.
"Щоб стати захисником тероборони, достатньо мати паспорт. Охочі можуть приходити в центри комплектації. Всім двері відчинені", ― сказав Осачук.
Також закликав буковинців не носити на одязі елементи військової форми, якщо ви не є військовослужбовцем.
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Усі охочі, котрі хочуть потрапити у тероборону, можуть звернутись у Чернівецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Він розташований на вулиці Ольги Кобилянської, 32. Або міський — на вулиці Головній, 119.
Вранці влада Чернівців та області повідомила, що все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчатимуться студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.
Що відомо
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
- "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.
Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.
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