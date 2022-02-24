Голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук закликав долучатися до батальйонів тероборони. Він говорить, що обороняти країну тепер може кожен, хто готовий тримати зброю в руках.

Про це він сказав на брифінгу.

"Щоб стати захисником тероборони, достатньо мати паспорт. Охочі можуть приходити в центри комплектації. Всім двері відчинені", ― сказав Осачук.

Також закликав буковинців не носити на одязі елементи військової форми, якщо ви не є військовослужбовцем.

Усі охочі, котрі хочуть потрапити у тероборону, можуть звернутись у Чернівецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Він розташований на вулиці Ольги Кобилянської, 32. Або міський — на вулиці Головній, 119.

Вранці влада Чернівців та області повідомила, що все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання. Також дистанційно навчатимуться студенти Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.

Що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

"Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.

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