У Чернівцях утворилися черги біля магазинів, банкоматів, заправок, а також на зупинках громадського транспорту. Студенти виїжджають з гуртожитків. Водночас мер Чернівців закликає не "атакувати" магазини та заправки й не панікувати.
На запинках громадського транспорту утворилися черги.
Суспільне Буковина
Студенти виїжджають з гуртожитків, їдуть додому.
Суспільне Буковина
Біля банкоматів утворюються черги.
Суспільне Буковина
Також містяни повідомляють про перебої у зв'язку.
Вранці влада Чернівців повідомила, що в області все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання.
Що відомо
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
- "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.
- Верховна рада ухвалила запровадження воєнного стану через вторгнення Росії в Україну.
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