У Чернівцях утворилися черги біля магазинів, банкоматів, заправок, а також на зупинках громадського транспорту. Студенти виїжджають з гуртожитків. Водночас мер Чернівців закликає не "атакувати" магазини та заправки й не панікувати.

На запинках громадського транспорту утворилися черги.

Суспільне Буковина Черги на зупинці громадського транспорту на проспекті Незалежності

Студенти виїжджають з гуртожитків, їдуть додому.

Суспільне Буковина Студенти виїжджають з гуртожитку ЧНУ

Біля банкоматів утворюються черги.

Суспільне Буковина Люди стоять у черзі до банкомату

Також містяни повідомляють про перебої у зв'язку.

Вранці влада Чернівців повідомила, що в області все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання.

Що відомо

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