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У Чернівцях утворилися черги в магазинах, біля банкоматів та на зупинках. Мер закликає не панікувати
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У Чернівцях утворилися черги в магазинах, біля банкоматів та на зупинках. Мер закликає не панікувати

Тетяна Пінькас
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У Чернівцях утворилися черги в магазинах, біля банкоматів та на зупинках. Мер закликає не панікувати Суспільне Буковина

У Чернівцях утворилися черги біля магазинів, банкоматів, заправок, а також на зупинках громадського транспорту. Студенти виїжджають з гуртожитків. Водночас мер Чернівців закликає не "атакувати" магазини та заправки й не панікувати.

На запинках громадського транспорту утворилися черги.

Черги на зупинці громадського транспорту на проспекті НезалежностіСуспільне Буковина

Черги на зупинці громадського транспорту на проспекті Незалежності

Студенти виїжджають з гуртожитків, їдуть додому.

Студенти виїжджають з гуртожитку ЧНУСуспільне Буковина

Студенти виїжджають з гуртожитку ЧНУ

Біля банкоматів утворюються черги.

Люди стоять у черзі до банкоматуСуспільне Буковина

Люди стоять у черзі до банкомату

Також містяни повідомляють про перебої у зв'язку.

Вранці влада Чернівців повідомила, що в області все працює у штатному режимі, тому не потрібно скуповувати продукти та сіяти паніку. Школи перейшли на дистанційне навчання.

Що відомо

  • Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
  • Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
  • "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.
  • Верховна рада ухвалила запровадження воєнного стану через вторгнення Росії в Україну.

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