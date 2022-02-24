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У Чернівцях університети перейшли на дистанційне навчання
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У Чернівцях університети перейшли на дистанційне навчання

Олена Дуняк
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У Чернівцях університети перейшли на дистанційне навчання Look my trip

Чернівецький національний університет та Буковинський медуніверситет перейшли на дистанційну форму навчання.

Про це Суспільному стало відомо з повідомлення на сайті БДМУ, а також коментаря начальника відділу з інформаційної діяльності та комунікацій ЧНУ Віталія Кіндзерського.

У ЧНУ на дистанційне навчання перейшли за наказом ректора. Поки не відомо скільки триватиме така форма. Студенти університету покидають гуртожитки.

Чернівецький національний університет та медичний перейшли на дистанційне навчанняСуспільне Буковина

Студенти поруч з другим гуртожитком ЧНУ.

У БДМУ закликали студентів зберігати спокій та залишатись вдома або у гуртожитку.

Раніше на дистанційну форму перейшли школи у Чернівцях. Садочки продовжують працювати.

Що відомо

  • Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
  • Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
  • "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.
  • Також Росія здійснила удари по західних областям України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ, повідомляє МВС України.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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