У Чернівцях університети перейшли на дистанційне навчання

Чернівецький національний університет та Буковинський медуніверситет перейшли на дистанційну форму навчання.

Про це Суспільному стало відомо з повідомлення на сайті БДМУ, а також коментаря начальника відділу з інформаційної діяльності та комунікацій ЧНУ Віталія Кіндзерського.

У ЧНУ на дистанційне навчання перейшли за наказом ректора. Поки не відомо скільки триватиме така форма. Студенти університету покидають гуртожитки.

Суспільне Буковина Студенти поруч з другим гуртожитком ЧНУ.

У БДМУ закликали студентів зберігати спокій та залишатись вдома або у гуртожитку.

Раніше на дистанційну форму перейшли школи у Чернівцях. Садочки продовжують працювати.

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