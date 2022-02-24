"Кров буде постійно потрібна": львів'ян закликають ставати донорами

Львів'ян закликають здавати кров. Якщо раніше для цього треба було мати львівську прописку, то тепер цього не потрібно. Із собою потрібно мати лише паспорт. Про це Суспільному повідомив директор обласного центру служби крові Ярослав Дяків.
Станом на 10.30 на Пекарській кров здало 20 донорів.
"Війна не тільки на фронті, війна і в тилу, і те, що люди здають кров, то є допомога армії. Почалася війна і кров буде постійно потрібна. Кров то така субстанція, що швидко псується до 30 днів. Ми беремо кров у 100-120 людей за день– це наші можливості. Ми будемо корегувати ту кількість. Хто не здав сьогодні, може прийти завтра", — каже директор обласного центру служби крові Ярослав Дяків.
За його словами, здати кров можуть люди вагою понад 55 кг. Бажано, щоб донори були молодші за 55 років:
"Приходити треба здоровими, бо та кров буде вливатись людям. Якщо хтось чує за собою хронічні хвороби, відповідно краще перенести, а з хронічними хворобами взагалі не варто", — каже Ярослав Дяків.
Щоб здати кров, потрібно мати при собі паспорт.
Також здавати кров для переливання пораненим українським військовим закликав Президент України Володимир Зеленський.
Що відомо
- Вранці на Львівщині обстріляли три військові частини у Бродах, Новому Калинові і Кам’янка Бузькій
- Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів.
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
Читайте нас у Instagram: головні новини регіону