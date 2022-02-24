"Кров буде постійно потрібна": львів'ян закликають ставати донорами

Львів'ян закликають здавати кров. Якщо раніше для цього треба було мати львівську прописку, то тепер цього не потрібно. Із собою потрібно мати лише паспорт. Про це Суспільному повідомив директор обласного центру служби крові Ярослав Дяків.

Станом на 10.30 на Пекарській кров здало 20 донорів.

"Війна не тільки на фронті, війна і в тилу, і те, що люди здають кров, то є допомога армії. Почалася війна і кров буде постійно потрібна. Кров то така субстанція, що швидко псується до 30 днів. Ми беремо кров у 100-120 людей за день– це наші можливості. Ми будемо корегувати ту кількість. Хто не здав сьогодні, може прийти завтра", — каже директор обласного центру служби крові Ярослав Дяків.

За його словами, здати кров можуть люди вагою понад 55 кг. Бажано, щоб донори були молодші за 55 років:

"Приходити треба здоровими, бо та кров буде вливатись людям. Якщо хтось чує за собою хронічні хвороби, відповідно краще перенести, а з хронічними хворобами взагалі не варто", — каже Ярослав Дяків.

Щоб здати кров, потрібно мати при собі паспорт.

Також здавати кров для переливання пораненим українським військовим закликав Президент України Володимир Зеленський.

Що відомо

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону