На Львівщині обстріляли три військові частини. Що відомо

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

Більше інформації наразі не повідомляють.

Інформацію про ракетний обстріл ZAXID.NET підтвердив міський голова Богдан Юзьвяк.

"Обстріляли близько 7:30 п'ятьма ракетами", – повідомив Богдан Юзьвяк.

У Новому Калинові дислокується 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Як повідомив під час брифінгу голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, "обстріл вівся не з повітряних суден". Інформації про загиблих немає.