Мешканців Львівщини просять залишатися вдома та перевірити укриття — ЛОДА

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

"Путін розпочав військове вторгнення. Під ударом основні військові об'єкти, бази, об'єкти критичної інфраструктури, зокрема аеропорти. Танки були введені зі всіх напрямків. Україна зазнала повномасштабного вторгнення. На даний момент на Львівщині обстріляно 3 військові об'єкти, які знаходяться в Кам'янці-Бузькій, Бродах та Новому Калинові. Це були не повітряні судна. Смертельних випадків не зафіксовано", — каже голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Зважаючи на небезпеку, Максим Козицький радить мешканцям, які живуть поблизу військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури бути пильними:

"Особлива увага має бути в тих громадян, які живуть поруч із військовими об'єктами. Слідкуйте за сигналом повітряна тривога, особливо біля військових об'єктів та аеропортів. Львівський аеропорт поки що не піддався атаці. Він посилено охороняється. Так само посилено охороняється злітно-посадкова смуга, щоб не дати противнику приземлити власні повітряні судна. Об'єкти критичної інфраструктури перебувають під посиленим наглядом поліції, Нацгвардії, СБУ".

Максим Козицький закликав жителів області зберігати спокій та не створювати черги біля автозаправок та магазинів:

"Прохання — зберігайте спокій. Не створюйте черг на автозаправних станціях. Без паніки, паливо є. Пропускайте екстрені служби. Надавайте їм дорогу та можливість заправитися".

Також мешканцям радять звертати увагу на людей у камуфляжній формі із червоною стрічкою. За інформацією антитерористичного штабу, це можуть бути диверсанти. Якщо ви помітили таку людину, зателефонуйте в поліцію і повідомте про цей факт.

За словами мера Львова Андрія Садового всі служби міста працюють у посиленому режимі. Місто готується приймати українських біженців із інших регіонів.

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