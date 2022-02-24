На Чернігівщині зафіксовані удари з безпілотника в районі Дніпровського, – Чаус

Вранці 24 лютого у Чернігівській області зафіксовані удари з безпілотника в районі Дніпровського. Про це Суспільному сказав голова ОДА В’ячеслав Чаус.

"На сьогодні спостерігається ударні дії з боку Росії по стратегічним об’єктам України в кількох містах. В Чернігівській області – є факт скидування вибухових пристроїв з безпілотного об’єкту в районі Дніпровського полку застави. Ситуація нині моніториться", – повідомив В’ячеслав Чаус.

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