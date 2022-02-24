У Чернігівській області вдалося зупинити противника, - Генштаб ЗСУ

Згідно з оперативною інформацією станом на 10:30, угрупованнями Збройних Сил України вдалося зупинити російські війська у Чернігівській області. Про це в коментарі Суспільному сказаларечниця ОК "Північ" Олеся Гузун. Інформація з'явилася на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

"Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці.

Силами наших військ повернено під повний контроль міст Маріуполь та Щастя. Знищено не менше шести літаків, двох вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.

Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору", - йдеться в повідомленні на Фейсбуці від Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Росія вторглася в Україну. Ситуація на Чернігівщині. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ