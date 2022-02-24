У Ніжині росіяни обстріляли аеродром ДСНС. Шість людей під завалами, – Кодола

Зранку 24 лютого у Ніжині російські війська обстріляли головний пункт управління аеродрому ДСНС України. Про це Суспільному розповів міський голова Ніжина Олександр Кодола.

"Був обстріляний аеродром ДСНС України. Ракета влучила в головний пункт управління, наразі він повністю знищений. Під завалами шість чоловік. Там зараз працюють рятувальники і направлені всі спеціальні сили для ліквідації цієї трагедії. По загиблих поки інформації немає", - зазначив Кодола.

За його словами, яка саме це була ракета поки невідомо. Щодо інших об’єктів критичної інфраструктури Ніжина, то інформації про їх обстріли немає.

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